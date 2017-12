Polícia Federal troca comando da superintendência em Santa Catarina

Segurança 01/12/2017 | 11h12 Atualizada em

Com a mudança no comando nacional da Polícia Federal (PF), haverá substituições nas superintendências da corporação em diferentes Estados do Brasil. Entre eles está Santa Catarina. O superintendente Marcelo Mosele, que há 10 meses ocupava o cargo, será substituído pela delegada Paula Dora. A informação é do jornalista da NSC TV Raphael Faraco, e confirmada pela assessoria comunicação da PF.

Paula atualmente era delegada regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Superintendência catarinense. Durante a coletiva de imprensa da Operação Ouvidos Moucos, que investigou irregularidades na UFSC e prendeu o ex-reitor da instituição, Luiz Carlos Cancellier, ela estava na mesa dos envolvidos no trabalho.

Marcelo Mosele deixará a superintendência da PF Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense

Antes de vir para SC, em fevereiro de 2017, a delegada era chefe do Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado (Setraf) em Brasília. Ainda não há confirmação da data da posse da nova superintendente. Além da mudança no comando no Estado, esta semana também foi definida a saída de Florianópolis da delegada Erika Marena, que coordenou a operação Ouvidos Moucos (leia mais sobre isso aqui).

