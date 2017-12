Novos ataques a ônibus são registrados em Blumenau

Segurança 04/12/2017 | 08h38 Atualizada em

Blumenau amanheceu nesta segunda-feira (04) com novos ataques a ônibus do transporte coletivo. De acordo com informações de Pradelino Moreira da Silva, presidente do Sindetranscol, que representa os trabalhadores da categoria, pelo menos cinco veículos foram alvos de depredação.

Segundo Pradelino, por volta das 6h o sindicato promoveu uma pequena assembleia para falar com os trabalhadores justamente sobre os ataques que ocorreram nos últimos dias e como manter a segurança nestes casos. Na sequência, quando os trabalhadores saíram para iniciar o turno, os ataques ocorreram.

De acordo com o sindicalista, foram quatro veículos apedrejados no Terminal do Garcia e pelo menos um na região do Aterro. Este é o terceiro ataque a veículos do transporte coletivo desde a última quinta-feira (30), quando 11 ônibus foram alvos dos bandidos durante a noite. Já na noite de sexta-feira um motorista e um cobrador foram rendidos e assaltados e o ônibus foi incendiado por três homens no bairro Progresso.

A direção do Sindetranscol está reunida na sede do sindicato e ainda durante a manhã desta segunda vai voltar a conversar com os trabalhadores nos terminais. A reportagem está tentando contato com a Blumob, mas até o momento não recebeu retorno.

