Homem é morto a tiros dentro de carro na zona Norte de Joinville

Segurança 03/12/2017 | 14h52 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros no início da noite deste sábado em Joinville. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 20 horas, na rua Júpiter, no bairro Jardim Paraíso, na zona Norte da cidade.

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br

Jacson Luiz Ribeiro, 29 anos, estava dentro de um carro Tempra quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que viram três ocupantes dentro do veículo, incluindo a vítima. Dois suspeitos teriam atirado e fugido do local em seguida, por um matagal no final da rua.

O SAMU foi acionado para prestar atendimento à vítima, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia realizou buscas pela região, com a ajuda do Helicóptero Águia, mas os suspeitos não foram localizados.

Com este, sobe para 129 a quantidade de assassinatos ocorridos neste ano em Joinville. A quantidade representa o número mais alto já registrado na história da cidade.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios (DH) pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.