VÍDEO: Imagens mostram operação do Bope que resultou na morte de homem em Balneário Piçarras

As imagens de uma câmera de monitoramento podem ajudar nas investigações da operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, em Balneário Piçarras. A filmagem, feita pelo circuito de um estabelecimento comercial próximo ao banco, mostra parte da ação ocorrida na última quinta-feira (16), durante uma tentativa de assalto a agência bancária.

Na filmagem, inicialmente, dois carros - um preto e um branco - passam pela rua Emanoel Pinto, paralela a avenida Nereu Ramos. O veículo escuro, que seria alvo de disparos da PM, entra em uma rua lateral, à esquerda. Posteriormente, alguns policiais com colete à prova de balas são vistos passando em direção à mesma esquina, porém permanecem do lado direito — contrário à direção onde entrou o veículo. Neste momento, uma motocicleta aparece no vídeo e, ao chegar ao final da quadra, se depara com o grupo de policiais.

Na imagem, não há como confirmar se o condutor da moto foi abordado pelo grupo, mas é possível visualizar alguns disparos de arma de fogo. Em seguida, os PMs retornam correndo para o ponto inicial da filmagem. O Siena preto, onde estava José Manoel Pereira, 44 anos, é o carro que aparece no início da filmagem.

O homem estava no automóvel na companhia de três amigos, quando foi atingido na nuca por um tiro. Ele morreu na sexta-feira (17), no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. A vítima teria sido atingida por engano, segundo um familiar, porque estavam 'no lugar errado, na hora errada'. De acordo com a PM, os policiais da tropa de elite teriam sido recebidos a tiros no local. Além de José, outras duas pessoas – apontadas como suspeitas – morreram durante a operação.

Parede lateral onde assaltantes invadiram a agência bancária Foto: Polícia Civil / Divulgação

No vídeo, a hora marcada da ação é às 1h51, porém o equipamento não considerou a alteração do horário de verão, por isso o correto é 2h51. As imagens do circuito da agência bancária não gravaram a ação, já que um guarda-sol foi utilizado para cobrir a câmera. Há suspeita de que aproximadamente sete tiros tenham atingido o Siena preto onde estava José e que as cápsulas dos projéteis tenham sido recolhidas da cena do crime.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) instaurou, na sexta-feira (17), procedimento para apurar as circunstâncias de três mortes que ocorreram durante operação do Bope. O procedimento do MP foi assinado pelos promotores Raul Rogério Rabello e Wilson Paulo Mendonça Neto, da Capital. No despacho, o órgão estipulou um prazo de 10 dias para o comando do Bope elucidar detalhes da ação.

Contraponto

Conforme o Comando do Bope, a ação aconteceu para combater a organização criminosa que pratica roubo a bancos na região. Os policiais da tropa especial chegaram no lugar para fazer a prisão dos suspeitos, mas foram recebidos com tiros. Dois assaltantes foram mortos durante o confronto e um terceiro se entregou sem estar armado. A morte de José Manoel Pereira – que estava dentro de um veículo próximo do local – será investigada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM), já que outras equipes da PM também atuaram durante a operação.

Confira a nota na íntegra:

Foi uma operação do GAECO de Joinville com apoio do BOPE e outras OPMs da região, operação esta implementada com base em monitoramentos realizados de integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamento a banco na região norte do Estado. As informações colhidas apontavam para a realização do assalto nesta madrugada em algum dos bancos de Piçarras ou Barra Velha.

Equipes de monitoramento realizaram a observação dos bancos quando por volta das 3 horas foi percebido movimentação no Banco do Brasil de Piçarras, momento em que guarnições do BOPE tentaram a abordagem da quadrilha, porém os mesmos empreenderam fuga em várias direções.

Alguns embarcaram em um veículo Siena escuro e ao serem interpelados pelas guarnições de serviço (na contenção estavam integrantes do GAECO, BOPE e outras OPMs), os ocupantes do Siena abriram fogo, sendo revidado pelos PPMM, e empreenderam fuga. No local do confronto foi localizado um revólver com cartuchos deflagrados. O siena foi apreendido mais tarde e apresentado na delegacia.

As guarnições do BOPE continuaram as buscas nas proximidades, onde em um terreno próximo localizaram um masculino que se rendeu e foi preso. No mesmo matagal outro masculino enfrentou a guarnição efetuando disparos e no revide acabou em óbito.

Em outro local próximo ao banco outra guarnição do BOPE tentou efetuar a prisão de outro integrante da quadrilha que também resistiu e veio a óbito no confronto. Um veículo Corsa branco também foi apreendido após ter sido usado na fuga. Três armas de fogo, além de aparelhos celulares, luvas e equipamento para arrombamento também foram apreendidos.

Pelo levantamento das informações, a quadrilha é composta por oito a dez integrantes. Os assaltantes arrombaram uma parede lateral do banco e estavam usando equipamento de corte para tentar abrir o cofre.

A identidade dos mesmos está sendo apurada, mas já se sabe que são oriundos do Paraná e Santa Catarina. Posteriormente surgiu a informação de que pessoas não envolvidas na ocorrência teriam sido atingidas por disparos de arma. Este fato será apurado durante a investigação (IPM).