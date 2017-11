Saavedra: Cai a obrigação de contratação de 392 policiais para o Norte /

Coluna Portal 27/11/2017 | 07h00 Atualizada em

O Tribunal de Justiça atendeu ao recurso do governo do Estado e derrubou a decisão favorável à contratação de mais policiais civis para Joinville. A sentença em primeira instância, tomada em fevereiro do ano passado, determinou a contratação de 47 delegados, 63 escrivães e 282 agentes para a área da Delegacia Regional de Polícia Civil de Joinville – para comparar, o efetivo atual da DRP está em torno de 200 policiais e vai receber mais 20 em dezembro.

O pedido de contratação de policiais partiu de um grupo de promotores do Ministério Público de Santa Catarina em ação apresentada em 2014. Em trabalho de campo, o MP constatou as dificuldades de investigação pela Polícia Civil em Joinville. A proporção de um policial civil para cada grupo de 3,1 mil moradores foi considerado inaceitável. Ao aceitar o recurso do governo do Estado, o Tribunal de Justiça alegou que o Judiciário não pode “substituir” o administrador. O Estado alegou ainda o temor de “efeito multiplicador” da decisão, com mais cidades pleiteando judicialmente a reposição do efetivo.

A outra alegação foi de realização de concurso público para contratação de mais policiais. Como estava recorrendo da sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública, a Secretaria de Estado da Segurança Pública não havia providenciado a lotação dos quase 400 policiais determinados na decisão.

Confira outras colunas de Jefferson Saavedra