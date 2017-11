Polícia prende quatro suspeitos de assassinar jovem em Palhoça e encontra corpo da vítima

Crime bárbaro 25/11/2017 | 14h00 Atualizada em

Thuane Gonçalves da Cruz, 20 anos, foi morta junto com o namorado Rudimar Muller, 18, na madrugada de terça-feira Foto: Reprodução / Facebook

A Polícia Civil de Palhoça prendeu na manhã deste sábado (25) quatro suspeitos de assassinar a jovem Thuane Gonçalves da Cruz, 20 anos, e Rudimar Muller, 18, mortos na madrugada da última terça-feira (21), em Palhoça, na Grande Florianópolis. Após informações repassadas pelos próprios suspeitos, a polícia encontrou um corpo na BR-282, em Águas Mornas, que possivelmente é o de Thuane, que estava desaparecida.

Os suspeitos, presos em operação conjunta da Polícia Civil de Palhoça e Delegacia de Homicídios da Capital, no bairro Alto Aririú, em Palhoça, foram encaminhados à Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade por volta de 9h deste sábado. Eles seriam levados à Penitenciária de Florianópolis, no bairro Agronômica, no mesmo dia, conforme informações da delegada responsável pelo caso, Raquel Freire.

O cumprimento dos mandados de prisão, que foram expedidos pela Comarca de Palhoça na tarde de sexta-feira (24), começou por volta das 6h deste sábado (25). De acordo com a delegada, as roupas de Thuane foram encontradas na casa de um dos presos. Drogas, objetos queimados e papéis com anotações sobre o tráfico foram apreendidos pela polícia. Dois suspeitos também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles podem responder pelos crimes de duplo homicídio, vilipêndio a cadáver e organização criminosa.

Os peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP), que acompanharam a operação, recolheram todo o material apreendido para análise. Segundo a delegada, as investigações continuam.

— Continuamos com o objetivo de esclarecer ainda mais os fatos, se outras pessoas têm envolvimento, detalhar a conduta de cada indivíduo. O que a gente queria fazer era dar uma resposta à altura para a sociedade, para as famílias das vítimas, que infelizmente perderam seus entes queridos.

As investigações tiveram apoio da Polícia Militar de Palhoça e da Delegacia de Homicídios da Capital.

Identificação

Com o vídeo que circulou nas redes sociais, a polícia e os pais de Thuane estavam cientes de que a moça poderia ser encontrada já sem vida. Por isso, o delegado Wanderley Redondo, titular da delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, pediu a coleta do DNA dos pais da jovem nesta semana.

Segundo ele, a identificação do corpo pode ser feita com a análise das digitais, arcada dentária e, em casos mais severos de decomposição ou carbonização, por DNA.

— Pelo vídeo que circulou na internet, falávamos de 99% de possibilidade de encontrar em óbito, por isso adiantamos o processo e coletamos o DNA dos pais.

O material genético foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) na tarde de sexta-feira (24). O delegado acredita que o resultado da comparação do DNA dos pais e do material genético coletado do corpo encontrado deve sair já na próxima semana.

Entenda o caso

O casal Thuane e Rudimar foi agredido e queimado ainda vivo na madrugada da última terça-feira (21). A ação foi filmada e divulgada pela internet. O corpo de Rudimar foi encontrado carbonizado na manhã do dia 22. Já o da namorada ainda estava desaparecido até a manhã deste sábado.