Polícia Civil prende suspeito de praticar homicídio na zona Leste de Joinville

Um homem foi preso no início da manhã desta quinta-feira, em Joinville, suspeito de ter cometido um assassinato na zona Leste da cidade. O investigado, preso por agentes da Delegacia de Homicídios (DH), teria cometido o crime em 18 de outubro, no bairro Jardim Iririú.

Durante o cumprimento do mandado, policiais encontraram junto ao suspeito a arma utilizada no homicídio, uma pistola de fabricação argentina. Em depoimento à DH, o homem negou ter participado do crime e afirmou que adquiriu a arma somente depois da morte da vítima.

O homem investigado também foi preso preventivamente por um roubo realizado em restaurante na cidade de São Francisco do Sul. A arma apreendida pela Polícia Civil será encaminhada para perícia para confrontação balística.