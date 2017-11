Polícia Civil lança Disque-Denúncia por WhatsApp em Santa Catarina

Investigação 16/11/2017 | 17h25 Atualizada em

Uma nova ferramenta de investigação já está disponível para auxiliar na apuração de crimes em Santa Catarina: trata-se de um canal do Disque-Denúncia da Polícia Civil pelo aplicativo WhatsApp. Agora, além do contato telefônico pelo 181, quem tiver informações que possam ajudar a polícia a esclarecer crimes pode enviar mensagens de texto, áudio e vídeo via WhatsApp no (48) 98844-0011.

O serviço é mantido 24 horas e tem a gestão centralizada na Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. O anonimato de todos os contatos é garantido. Uma equipe da polícia receberá e analisará a procedência das mensagens. Após a checagem inicial, a informação será repassada à divisão ou delegacia mais apropriada para cuidar do caso.

Uma denúncia relacionada a um assassinato ocorrido em Joinville, por exemplo, será verificada e depois encaminhada à DP de Homicídios em Joinville. Conforme a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, o primeiro dia do serviço foi marcado por mensagens de elogio à iniciativa, mas também já houve registro de denúncias.

A polícia não descarta o recebimento de informações enganosas ou desencontradas via WhatsApp, mas também defende que isto não fragiliza o serviço porque trotes são comuns nos outros meios de comunicação da Polícia Civil.

Por enquanto, a divulgação do (48) 98844-0011 será concentrada nos meios online da Polícia Civil.