Polícia apreende suspeitos com drogas e atestados médicos em Joinville 

Segurança 21/11/2017 | 09h50 Atualizada em

A Polícia Militar (PM) apreendeu porções de diversos tipos de drogas nesta segunda-feira em Joinville. A operação, intitulada Saturação, ocorreu em dois bairros da zona Sul da cidade. Além das substâncias, a PM encontrou atestados médicos da Secretaria Municipal com um dos suspeitos.

A primeira apreensão ocorreu, por volta das 18h30, na rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim. A agência de inteligência do 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu denúncias anônimas de que uma moradora estaria com um mandado de prisão em aberto.

No local, os PMs encontraram a mulher em frente ao imóvel na companhia de duas pessoas. O grupo, ao visualizar as viaturas, fugiu deixando para trás um pacote. A embalagem foi localizada pelos policiais, contendo substância parecida com maconha.

Após buscas na residência, foram apreendidos 1.500 gramas de maconha, 22 gramas de crack, seis gramas de cocaína, uma balança de precisão e três celulares. Dois filhos da mulher foram detidos, mas a suspeita não foi localizada.

A segunda parte da operação aconteceu, por volta das 21h30, na rua Vicente Leporace, no bairro Fátima. Policiais da Ronda Ostensiva, com o apoio de motocicletas (ROCAM), realizavam patrulhas pela região, quando se depararam com dois homens em atitude suspeita. A dupla fugiu ao perceber a presença da PM, deixando para trás alguns objetos na rua. A polícia conseguiu alcançar os suspeitos.

Junto aos dois, a PM encontrou uma quantia dinheiro e um telefone celular. Já no local da fuga, foram localizadas 35 pedras de crack, três porções de maconha, dois blocos de atestado médico da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, um carimbo e moedas.

Os envolvidos nas ocorrências e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade.

Leia também:

Acidentes na BR-470 matam duas pessoas com intervalo de uma hora

PM limita deslocamento de viaturas em SC por falta de dinheiro para abastecimento