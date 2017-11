Polícia apreende 23 máquinas caça-níqueis em Itajaí

Contravenção 15/11/2017 | 09h36 Atualizada em

Uma casa de jogos foi desmontada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira no Centro de Itajaí, por volta das 16h. De acordo com informações da PM, o local funcionava em uma sala comercial no primeiro andar de um prédio na Rua Lauro Müller.

Quando chegaram ao local, os agentes perceberam que havia uma câmera na entrada do edifício que possibilitava ao proprietário do local, de 50 anos, controlar quem chegava - e alertou da presença dos policiais. Na sequência, eles se depararam com o proprietário do local saindo do local e indo ao encontro da PM, acompanhado de seu advogado.

Durante as buscas foram localizadas 23 máquinas caça-níqueis ligadas. Duas apostadoras, de 51 e 53 anos, também estavam no local. Dentro das máquinas foi apreendido R$ 330 em dinheiro.

Tanto o proprietário quanto as duas apostadoras foram detidos e encaminhados à Polícia Civil. Segundo a PM, o homem que comandava o local já teria pelo menos seis registros, quatro por jogo de azar e duas por lesão corporal dolosa contra mulher.