Plataforma de prevenção e registro de violência em escolas é implantada em SC

Com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar o acompanhamento e a atuação do Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às violências nas Escolas (Nepre), a Secretaria de Estado da Educação (SED) inicia nesta segunda-feira, 13, a implantação do projeto piloto Nepre Online em 27 unidades estaduais de ensino. A nova plataforma está incorporada ao Sistema de Gestão Escolar de Santa Catarina (Sigesc) e foi desenvolvida para implementar a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento as Violências na Escola.

Essa foi uma cobrança da NSC Comunicação em agosto deste ano, quando a professora Márcia Friggi fora atingida por um soco desferido pelo próprio aluno. Até então, o Estado não dispunha de estatística que dessem conta de monitorar e, principalmente, enfrentar a violência escolar.

— A aplicação do sistema irá gerar dados referente aos acontecimentos no ambiente escolar, e o encaminhamento dado pelos profissionais à frente do ocorrido — enfatiza a coordenadora da Educação em Direitos Humanos e Diversidade da SED, Rosimari Koch Martins.

A partir da ferramenta será possível integrar o trabalho dos Núcleos com a escola, Gerências Regionais de Educação e SED, além atender a Lei Nº 13.185, sobre o programa de Combate à Intimidação, que institui a emissão de relatórios trimestrais sobre violências nas escolas.

— A partir de 2018 os Nepres das escolas contarão com essa ferramenta para registrar os atendimentos, eliminando formulários físicos — conta a coordenadora.

Os coordenadores do Nepres das Gereds participaram de uma formação em outubro sobre a plataforma.

— Já podemos observar que efetivamente será um meio facilitador e de um acompanhamento mais próximo da Gered. Estamos ansiosos para poder contribuir com esse trabalho — diz a diretora Nair de Souza, que atua há oito anos como gestora da EEB Francisco Altamir Vagner, de Rio do Sul.

Sobre a Política

Conforme a Secretaria de Educação, Santa Catarina é o único Estado que tem uma Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola que, além de efetivar e orientar os Núcleos de Educação, Prevenção às Violências nas Escolas, serve como documento norteador ao enfrentamento de diferentes violências, como o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, preconceito, racismo, discriminação, homofobia, bullying, cyberbullying, depredação do patrimônio público, entre outros.

