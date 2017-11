Operação fiscaliza apenados em prisão domiciliar em Joinville /

Investigação 11/11/2017 | 16h12 Atualizada em

Uma ação conjunta entre a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil e a 16ª Promotoria de Justiça fiscalizou o cumprimento das condições impostas aos apenados em regime de prisão domiciliar, em Joinville. Durante a operação, na sexta-feira (10), os agentes descobriram que mais de 93% dos fiscalizados não estão cumprindo as exigências impostas a eles para se ter direito ao benefício.

Foram averiguadas as condições impostas a condenados por crimes graves, como homicídios, latrocínios, tráfico de drogas e vínculo com grupos criminosos. Na operação, a polícia constatou irregularidades, por exemplo, nos endereços declarados pelos apenados.

"A maioria não se encontrava em cada por volta da meia noite de sexta, quando deveriam estar recolhidos a partir das 20h", aponta a Polícia Civil de Joinville.

Em alguns dos casos, ainda conforme a polícia, os apenados não residiam no endereço declarado ao juízo da execução penal. A delegada regional Tânia Harada, que liderou a operação, defendeu a necessidade de mais rigor e fiscalização no cumprimento das medidas e reiterou que as informações colhidas serão encaminhadas ao Ministério Público.