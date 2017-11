Motorista foge de fiscalização, bate em muro e é preso com 20 mil maços de cigarros contrabandeados em SC

Fiscalização 28/11/2017 | 08h39 Atualizada em

A tentativa de fuga de uma barreira da Polícia Rodoviária Federal na BR-282, em Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, acabou frustrada para um homem que transportava uma carga ilegal de cigarros dentro do carro, na tarde de segunda-feira (27).

O suspeito que dirigia um Vectra não obedeceu à ordem de parada e saiu da rodovia em alta velocidade. O motorista em fuga só foi parado após bater em um carro parado e, em seguida, em um muro.

No carro dele, a polícia apreendeu cerca de 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O rapaz de 24 anos não se feriu com a batida, mas foi detido e levado para a delegacia.

Segundo a PRF, o destino dos cigarros seria abastecer pequenos mercados da região de Joaçaba. A mercadoria estava no porta-malas e ocupava também quase todo o interior do carro.

Além da carga ilícita, o carro havia sido roubado em Vera Cruz do Oeste, no Paraná, e estava com as placas clonadas de outro veículo com as mesmas características.

Tanto o veículo quanto a carga contrabandeada foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba. Já o motorista foi levado para a Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder pelos crimes de contrabando e receptação.

