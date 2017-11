Jovem mantido em cárcere privado é libertado pela polícia em Joinville

Segurança 29/11/2017 | 09h07 Atualizada em

Um jovem, de 18 anos, que era mantido em cárcere privado foi libertado no início da tarde desta terça-feira em Joinville. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o rapaz estava dentro de um apartamento na rua Crux, no bairro Jardim Paraíso, zona Norte da cidade.

Moradores acionaram a PM após escutarem disparos de arma de fogo dentro do condomínio residencial. Durante buscas no local, a guarnição ouviu ameaças de morte e entraram no apartamento, onde o jovem estava amordaçado e amarrado a uma cadeira.

Além do homem, dentro do imóvel estavam dois suspeitos do crime. Um deles, de 15 anos, portava um facão e foi apreendido no momento da ação. O outro, de 17, tentou fugir pulando da janela do terceiro andar. Ele foi apreendido minutos depois pelos policiais militares no andar térreo do prédio.

A vítima informou à PM que sofreu tortura pelos dois menores apreendidos e que toda a ação teria sido filmada. O jovem não informou quanto tempo foi mantido em cárcere. Junto aos adolescentes, a polícia localizou um celular e um facão. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia (CP) de Joinville.

