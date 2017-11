Jovem é encontrado morto dentro de casa em Joinville /

Homicídio 01/11/2017 | 18h52 Atualizada em

Um rapaz de 24 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Nova Brasília, em Joinville, na manhã desta quarta-feira (1º). A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima, que encontrou o corpo do filho por volta das 10h na casa da família na Rua Antonio Carlos. O jovem foi identificado como Alan Peterson Batista.

De acordo com a PM, a mulher relatou que saiu pela manhã para ir ao mercado e o rapaz ficou dormindo e, quando ela retornou, encontrou o filho morto com uma perfuração na cabeça. Os vizinhos da família disseram à polícia que não presenciaram a ação nem ouviram barulhos.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Joinville esteve no local e encaminhou o corpo para perícia. A polícia não confirmou o que pode ter originado a lesão na cabeça do jovem. Com este crime sobe para 116 o número de mortes violentas em Joinville neste ano.

"AN" tentou contato com a Delegacia de Homicídios (DH), que deve ficar responsável por investigar o caso, mas não obteve êxito.