Jovem é encontrado amarrado e com ferimentos de faca em Araquari /

Segurança 23/11/2017 | 09h16 Atualizada em

Por volta das 4h50 desta quinta-feira, a Polícia Militar (PM) encontrou um jovem com os braços amarrados e com ferimentos de faca na estrada Rio do Morro, em Araquari.

Segundo informações da PM, a vítima, de 18 anos, estava em um matagal às margens da rua. Ele tinha várias marcas de golpe de faca na cabeça. Os Bombeiros Militares foram acionados para prestar os primeiros socorros.

O jovem estava consciente durante o atendimento e foi encaminhado para o Hospital Municipal São José. De acordo com a assessoria da unidade, a vítima deu entrada no Pronto-Atendimento por volta das 6h30 e aguarda a avaliação médica.

Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br