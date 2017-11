Joinville, Blumenau e Florianópolis receberão maior parte dos novos policiais civis

Segurança Pública 27/11/2017 | 15h41 Atualizada em

O teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, ficou lotado na manhã desta segunda-feira para a formatura de 195 novos policiais civis. São 57 delegados e 138 agentes de polícia para atuar em diferentes áreas do Estado, que sofre com um aumento do número de crimes violentos nos últimos anos. As cidades que receberão o maior número de agentes são Florianópolis, Joinville, Blumenau e Chapecó, porém as 30 delegacias regionais vão ganhar algum tipo reforço.

De acordo com o delegado Artur Nitz, comandante da Polícia Civil em Santa Catarina, Florianópolis, Joinville e Blumenau receberão 14 agentes cada, enquanto Chapecó será a casa de 12 deles. Em seu discursos aos formandos, Nitz agradeceu o esforço do governador Raimundo Colombo em repor o efetivo da corporação. Segundo, dos 3.282 policiais que fazem parte hoje do quadro da Civil, 40% foram nomeados no governo de Colombo.

—Nós elencamos algumas prioridades levando em consideração as taxas de homicídio e o avanço das facções criminosas. Fizemos uma distribuição equitativa dos novos policiais e também colocamos alguns em comarcas que não tínhamos um efetivo ideal — disse Nitz.

Sobre os policiais que virão para a Capital, que já registrou 156 mortes violentas nesse ano, Nitz disse que eles reforçarão as duas áreas onde estão concentrados o maior número de homicídios e em que há um claro conflito de facções: o Continente e o Norte da Ilha.

— Teremos um maior números de policiais nessas áreas para que eles trabalhem em conjunto com a delegacia de homicídios. A nossa é reforçar essas duas centrais de investigação.

Operação Veraneio

Boa parte dos policiais formados hoje também atuará na Operação Veraneio, que aumenta o efetivo no litoral catarinense durante a temporada de verão. Segundo o governador Raimundo Colombo, é uma forma de evitar deslocamentos da força policial que já está no interior.

— Eles irão atuar num primeiro momento nessas operações, mas em alguns outros pontos (do interior) nós iremos atuar desde já.

Expectativa entre os formandos

Entre os 195 formandos, a expectativa era grande para, enfim, entrar em ação para valer. O curso durou 22 semanas e foi realizado na Acadepol, sob o comando do delegado Akira Sato. Um dos mais empolgados era Thales Ludtke, de 28 anos. Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele atuará como agente de polícia civil em Ipapoá, no Litoral Norte. Ele conta que a expectativa era muito grande, já que aguardou três anos para, enfim, ser nomeado.

— Foi um período de muito aprendizado, longe da família, mas estou feliz de finalmente começar na Polícia Civil — diz Ludtke.

