Homens são presos por crime de falsificação de identidades em Joinville

Homens são presos por envolvimento em falsificação de documentos, em Joinville. Material para falsificação foi encontrado com a dupla Foto: PRF / Divulgação / Divulgação

Dois homens foram presos envolvidos em falsificação de documentos de identidade (RG). Eles foram descobertos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Joinville, na noite de terça-feira (31). Um dos suspeitos já possuía mandado de prisão expedido.

De acordo com a PRF, o homem dirigia um Renault Sandero com placas de Belo Horizonte, MG, quando foram parados pelos agentes rodoviários. De acordo com a polícia, o condutor e o passageiro demonstraram nervosismo e tiveram o veículo revistado. Dentro de uma mala foram encontrados diversos documentos falsos e equipamentos utilizados para falsificação de identidades.

De acordo com a polícia, o condutor e o passageiro demonstraram nervosismo e tiveram o veículo revistado Foto: PRF / Divulgação

O RG apresentado pelo passageiro também era falsificado. Ao ter acesso a identificação verdadeira do homem, a polícia descobriu que o rapaz já tinha mandado de prisão ativo expedido em São Paulo por assalto a uma joalheria.

Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para a Central de Polícia de Joinville pelo crime de falsificação de documento público e cumprimento do mandado de prisão. A Polícia Civil vai investigar o caso, uma vez que pode haver suspeita de participação de servidores públicos ou terceirizados que prestam serviços aos órgãos responsáveis pela confecção dos documentos.