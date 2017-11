Homem é morto a tiros na Zona Norte de Joinville  /

Violência 20/11/2017 | 14h13 Atualizada em

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na Zona Norte de Joinville, no início da tarde desta segunda-feira (20). O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 13h30 na rua Pegasus, no bairro Jardim Paraíso. A vítima foi identificada como Jonatha Stange.

De acordo com a PM, dois homens passaram de bicicleta no local momentos antes do crime, retornaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo a polícia, ele veio a óbito e os autores dos tiros fugiram.

Até às 14h a ocorrência seguia em andamento e as guarnições ainda não haviam localizado os criminosos. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi chamado para recolher o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Conforme levantamento do AN, com este homicídio, Joinville chega ao total de 121 mortes violentas no ano.