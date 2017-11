Homem é morto a facadas e jogado da janela de apartamento em Joinville

Violência 06/11/2017 | 21h31 Atualizada em

Um homicídio chocou moradores do bairro Boehmerwald, em Joinville, na tarde desta segunda-feira. O crime ocorreu por volta das 16h30 desta segunda-feira, em um condomínio residencial da rua Juliano Busarelo. De acordo com o delegado Fabiano Silveira, da Delegacia de Homicídios (DH), Jesse Carlos Pereira, 29 anos, foi morto por vários golpes de faca e depois jogado da janela de um apartamento do terceiro andar.

A vítima foi atraída até apartamento abandonado, possivelmente ocupado por uma facção criminosa que atua na cidade. O imóvel estava vazio e possivelmente era utilizado para fins ilícitos. Jesse era morador do bairro, mas não residia no local. Ainda segundo Fabiano, a investigação aponta para três suspeitos de terem praticado o crime.

Testemunhas relatam que ouviram vários gritos vindos do apartamento, por volta das 16 horas, e depois três homens fugiram pelos prédios do condominio. Após buscas, a polícia localizou um dos suspeitos. O jovem, de 21 anos, era foragido da justiça de Araquari.

— Quando o encontramos foi dado voz de prisão, na hora ele informou que participou do crime, mas não informaria quem eram os outros companheiros — afirma o delegado.

O suspeito estava escondido dentro de outro bloco do mesmo condomínio. Em depoimento à Polícia, o suspeito informou que a motivação para a morte de Jesse teria sido uma desavença por causa de uma bicicleta. Entretanto, o motivo do crime pode ter ligação com acertos entre facções criminosas, segundo o delegado.

— Nós estamos avaliando a motivação, porque acreditamos não ser só isso. Até pela brutalidade em que ele foi morto e a vítima tinha antecedentes criminais — ressalta.

O suspeito foi preso em flagrante e deverá ser encaminhado para audiência de custodia durante esta terça-feira. A DH deve ouvir testemunhas durante a noite desta segunda-feira e identificar os outros suspeitos pelo assassinato.

Na manhã desta segunda feira, outro crime ocorreu na zona Sul da cidade. O corpo de um homem foi encontrado na rodovia Paranaguamirim, próximo ao portal do antigo Autódromo Cidade de Joinville. A vítima não foi identificada. Segundo o delegado Fabiano Silveira, da DH, há indícios de que houve homicídio, já que o corpo tinha marcas de um profundo golpe na região do pescoço.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.