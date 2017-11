Homem é linchado após suspeita de agressão a mulher e bebê em Joinville

Violência 03/11/2017 | 19h25 Atualizada em

Um caso de violência doméstica levou ao linchamento de um homem no bairro Paranaguamirim, na zona Sul de Joinville, nesta sexta-feira. Segundo testemunhas, um homem chegou em casa sob efeito de entorpecentes e agrediu a companheira, que estava com um bebê de cerca de três meses no colo. A criança também ficou machucada e precisou ser levada para o Hospital Infantil

Ao tentar fugir, o homem foi impedido pelos vizinhos, que o seguraram e agrediram. A Polícia Militar foi chamada e encontrou o suspeito desacordado na parte externa de um condomínio na rua Paranaguamirim. Ele foi encaminhado para o Hospital São José.