Homem é detido após roubo e tentativa de estupro em Joinville /

Um homem de 24 anos foi preso por roubo e tentativa de estupro contra uma mulher de 29 anos na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro, no bairro Bucarein, em Joinville, no Norte de SC. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar nas proximidades da rua Urussanga.

A vítima relatou que estava perto do local de trabalho quando foi surpreendida por um homem com um facão. Segundo ela, o homem roubou seu aparelho celular e as chaves da motocicleta. Ele teria tocado no zíper da calça dela e, ao perceber que poderia ser estuprada, a vítima reagiu. Um outro homem testemunhou o fato e entrou em luta corporal com o autor do crime para ajudar a mulher.

O suspeito tentou fugir, mas foi detido por populares e a polícia foi chamada.Ele foi preso perto do Mercado Municipal de Joinville. A vítima, o suspeito e o homem que testemunhou a ação foram conduzidos para a Central de Policia para depoimentos e os devidos procedimentos legais.

