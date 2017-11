Grande quantidade de armas é localizada dentro da Penitenciária de Joinville

Segurança 15/11/2017 | 12h37 Atualizada em

Uma grande quantidade de armas foi localizada na Penitenciária Industrial de Joinville. Na manhã desta terça-feira, o Departamento de Administração Prisional (DEAP) recebeu uma informação de que o armamento seria entregue na unidade. No local, a DEAP localizou 27 facas, quatro facões, duas pistolas e 70 munições.

O material estava escondido em um canteiro, no pátio interno da penitenciária. A principal suspeita é que tenham entrado na unidade prisional dentro de caminhões que fazem a entrega de materiais no local. O diretor da unidade foi procurado pela reportagem para confirmar as informações, mas até a publicação ainda não havia respondido as mensagens.

Duas pistolas calibre 380 também estavam escondidas nos canteiros da unidade prisional Foto: Divulgação / Divulgação

A Penitenciária Industrial de Joinville é considerada uma das mais seguras e modelo no sistema prisional da região. O material apreendido será encaminhado para a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade para investigação.

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) informa que foi concluída com êxito a operação de revista realizada por equipes especializadas do Deap (CAP, SOE,GTI), da Secretaria da Justiça (DINF, GOGER) e agentes penitenciários de diversas unidades de todo o estado, na terça-feira, 14, na Penitenciária de Joinville, após os servidores da unidade localizarem armas brancas e 2 armas de fogo, impedindo assim o ingresso dos objetos na parte interna das galerias.

Nesta quarta-feira, 15, a Penitenciária Industrial de Joinville segue sua rotina e a Secretaria da Justiça e Cidadania enaltece o comprometimento e o profissionalismo de todos os servidores e agentes envolvidos, o que certamente contribuiu para o sucesso da operação.

