Duas pessoas morrem em acidente na BR-116, em Capão Alto

15/11/2017

Um homem e uma mulher, de nomes e idades não divulgados até a manhã desta quarta-feira, morreram no início da noite de terça em um acidente na BR-116, em Capão Alto.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre uma Mercedes-Benz com placas de Lages e um Ford Ka de Passo Fundo (RS) por volta de 18h, no Km 270,7 da rodovia. O condutor da Mercedes não se feriu e o motorista e a passageira do Ka morreram na hora.

