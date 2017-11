Dois homens morrem após ação de combate ao tráfico de drogas em Araquari

Morte 18/11/2017 | 15h38 Atualizada em

Dois homens foram mortos e um adolescente ficou ferido durante operação para combater o tráfico de drogas em Araquari, região Norte de SC. A ação, conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil, ocorreu no bairro Itinga, por volta das 23h30 desta sexta-feira.

Após investigações, os policiais identificaram uma residência, na rua Barra Velha, que seria utilizada como ponto de venda de drogas. Ao chegarem no local, as equipes teriam sido recebidas a tiros. No confronto, dois suspeitos foram baleados e morreram no local.

Um adolescente também foi atingido. Ele foi encaminhado pelos Bombeiros Militares para o Hospital Municipal São José em estado grave. Até a publicação dessa nota, a assessoria da unidade não havia atualizado o estado de saúde do paciente.

