Dentista é preso em SC enquanto atendia pacientes

Um dentista foi preso na quinta-feira em Itapema, no Litoral Norte, no momento em que atendia pacientes. As suspeitas são de exercício ilegal da profissão. Segundo informação do Conselho Regional de Odontologia (CRO –SC) ao G1 Santa Catarina, o profissional teve a inscrição cassada há um ano, por “processos éticos disciplinares” que tramitam em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O dentista e os pacientes foram levados à delegacia pela Polícia Civil, para prestar depoimento. O profissional, de 59 anos, foi liberado e deve responder a um termo circunstanciado.

Segundo a polícia, ele já foi preso em junho deste ano por estelionato, e o processo segue em andamento. O dentista também teria registros de violência doméstica e ameaça.

No momento da prisão consultório onde ele atendia, que era alugado, foi interditado por falta de alvará sanitário. A Polícia Civil informou que o dentista teria alegado que seu consultório estava em reformas.

A polícia acredita que o dentista que alugava o imóvel não tinha envolvimento com o caso. Mas o CRO afirma que, se for comprovado acobertamento da situação do colega, ele poderá sofrer processo ético.