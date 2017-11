Corpo é encontrado às margens do mangue em Joinville

Investigação 16/11/2017 | 13h39 Atualizada em

Corpo de um homem foi encontrado na beira do mangue na manhã desta quinta-feira (16), em Joinville

O corpo de um homem foi encontrado na beira do mangue na manhã desta quinta-feira (16), em Joinville. A Polícia Militar (PM) e Delegacia de Homicídios (DH) foram acionadas por volta das 10h nas proximidades da Rua das Areias, no bairro Fátima. A ocorrência foi registrada por populares, que avistaram a vitima às margens do manguezal.

De acordo com o delegado Dirceu Silveira Junior, ainda não é possível afirmar se trata-se de um homicídio, mas a polícia civil vai investigar o caso. A identidade do homem não foi divulgada e, segundo a polícia, ele possui ficha criminal.

Ainda conforme o delegado, aparentemente a morte aconteceu recente porque o cadáver não estava em decomposição.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) recolheu o corpo e no início da tarde e ainda não havia confirmado a causa da morte e realizado a identificação.