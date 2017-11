Bandidos assaltam padaria armados com foice em Blumenau /

Segurança 09/11/2017 | 18h51 Atualizada em

Uma padaria no bairro da Velha foi assaltada por quatro homens na noite desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h na Rua Bernardo Reiter.

Segundo o relato do responsável pelo local à PM, ele estava em uma das dependências internas do estabelecimento quando ouviu alguém gritar anunciando o assalto. Ele foi até a área principal e encontrou quatro homens dentro do estabelecimento, um deles — que seria um menor — armado com uma foice.

Ele pegou uma cadeira e tentou imobilizar o jovem com a foice. Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, eles conseguiram deter o adolescente, que foi apreendido e identificado como um jovem de 13 anos. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Os outros envolvidos fugiram e não foram localizados.

