Após cometerem arrastão, dois homens são presos em Joinville

Segurança 05/11/2017 | 18h31 Atualizada em

Pelo menos oito pessoas foram vítimas de assalto na manhã deste domingo, nos bairros Aventureiro e Jardim Iririú, na Zona Leste de Joinville, efetuados pelos mesmos assaltantes. Dois homens praticaram um "arrastão" entre as 7 e 9 horas, utilizando uma motocicleta e assaltando pedestres. Eles foram presos após as ocorrências chegarem à Polícia Civil. A polícia militar fez a prisão em flagrante na rua Jacupiranga, no bairro Aventureiro, após a dupla ser localizada com a ajuda do helicóptero Águia.

Os homens foram levados à Central da Polícia, onde ficarão detidos até a manhã de segunda-feira. Depois, serão encaminhados para audiências de custódia, que definirão se serão levados para o presídio ou se poderão responder em liberdade. Um deles, de 24 anos, é de Joinville e morador do bairro Aventureiro. Ele já tinha ficha criminal por crimes contra o patrimônio. O outro, de 28 anos, é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e não possuía ocorrências registradas em Joinville. Os dois alegaram que estavam efetuando os roubos para comprar entorpecentes.

Entre as vítimas que registraram ocorrência, a maioria era mulheres, além de um homem idoso. Segundo elas contaram à Polícia Civil, os homens as abordavam simulando ter uma arma escondida em um boné preto. Ao serem detidos pela PM, nenhuma arma foi encontrada. Os objetos e o dinheiro roubados foram resgatados pela polícia.

