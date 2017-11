Após assalto e perseguição, dois homens são presos em Joinville

Segurança 17/11/2017 | 18h06 Atualizada em

Um assalto em Guaramirim resultou em perseguição e prisão no bairro Vila Nova, em Joinville, na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro. A ação reuniu as polícias militares de Joinville e Guaramirim depois que uma casa no bairro Rio Branco, em Guaramirim, foi invadida por pelo menos cinco pessoas. Dois carros, um Honda Civic e um Ford Focus, foram levados da residência, acompanhados por outro veículo, um Chevrolet Cruze com placas de Laguna, que deu apoio aos suspeitos.

O grupo fugiu pela Rodovia do Arroz, no sentido a Joinville. Eles foram localizados pela Polícia Militar e, por isso, os veículos foram abandonados após perseguição. Os suspeitos entraram em uma área de mata no bairro Vila Nova e dois homens foram encontrados pelos cachorros da Polícia Militar em meio ao matagal.

Com eles, foram encontradas duas armas de fogo. Os carros roubados foram recuperados pela polícia e os detidos foram conduzidos para a Central da Polícia Civil. As buscas pelos outros fugitivos continuam nesta sexta-feira.

