Acidentes em rodovias federais deixam três mortos em SC /

Trânsito 20/11/2017 | 07h31 Atualizada em

Pelo menos três pessoas morreram em acidentes que ocorreram entre o início da tarde e a noite de domingo (19), em rodovias federais do Estado. O primeiro acidente foi registrado por volta de 13h45min, na altura do quilômetro 399 da BR-282, em Joaçaba, no Meio-Oeste.

Um motociclista de 43 anos que pilotava uma moto com placas do Paraná caiu do veículo e acabou sendo atropelado por um caminhão. Ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Cinco horas depois, às 18h50min, outro acidente fatal foi registrado no Oeste. Desta vez, a batida ocorreu no quilômetro 107 da BR-153, em Concórdia. A batida foi entre um Peugeot 207 de Concórdia e um caminhão com placas de São Miguel do Oeste. A vítima conduzia o automóvel. O motorista do caminhão não se feriu.

Outra batida frontal que ocorreu às 20h provocou a morte de um idoso de 60 anos. O acidente ocorreu no km 527 da BR-282, em Cordilheira Alta. A vítima era passageira de um dos veículos envolvidos no acidente. O carro em que ele estava era um Corsa com placas de Chapecó, que bateu contra outro Corsa de Xaxim.

Os dois condutores, de 31 e 44 anos, sofreram lesões graves e foram conduzidos para o hospital. Um segundo passageiro de 29 anos, sofreu ferimentos leves.

