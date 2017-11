Ação do Bope em Balneário Piçarras será alvo de investigação

Segurança 16/11/2017 | 20h37 Atualizada em

As circunstâncias da ação que mobilizou uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar em Balneário Piçarras, na madrugada desta quinta-feira, será alvo de investigação da Polícia Civil e da própria PM. Houve troca de tiros entre policiais e suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em atacar bancos.

Além das mortes já confirmadas de dois homens que entraram em confronto com os policiais militares, outro homem foi socorrido durante a madrugada após ser baleado na cabeça. Ele recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento da cidade e, em seguida, foi transferido para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

A unidade não informou detalhes do quadro clínico do paciente, mas o estado de saúde dele é considerado grave. A atuação do Bope será apurada porque há suspeitas de que o homem baleado, de 43 anos, não tivesse ligação com a ocorrência. Ele estaria com outras três pessoas em um carro quando foi atingido.

Familiares alegam que os PMs atiraram porque o carro foi confundido com outro veículo em fuga. Um advogado foi procurado pela família e orientou que registrassem queixa na Delegacia de Piçarras. O comandante do Bope, tenente-coronel André Luis Binder, diz que ainda não pode confirmar se houve outros baleados pela PM na mesma ocorrência ou que alguém tenha sido atingido por engano.

Conforme o comandante, as trocas de tiros ocorreram em três situações: duas, em que dois suspeitos acabaram mortos, e outra em que ocupantes de um Siena atiraram contra as viaturas. O comandante, no entanto, não confirma nem descarta que alguém tenha sido atingido no veículo.

—Pessoas que estavam dentro desse veículo, um Siena, abriram fogo e foi revidado. Pode ter sido alguém atingido ou não. Isto vai depender da investigação. Não tenho como afirmar com certeza se (outros atingidos) participaram ou não do confronto — aponta.

Ainda conforme o comandante, o carro usado na troca de tiros e uma arma foram apreendidos, mas ninguém ligado ao veículo chegou a ser preso — a PM diz que todos fugiram.

O delegado regional da Polícia Civil em Itajaí, Ângelo Fragelli, informou que tomou conhecimento das suspeitas ligadas à ocorrência pela repercussão interna no meio policial e pelo que foi divulgado na imprensa. Como um boletim de ocorrência foi registrado em Piçarras, ele garante que a suspeita de erro na ação da PM será investigada. A PM, conforme o Bope, também vai apurar o caso em um Inquérito Policial Militar.

O CASO

Policiais do Bope monitoravam uma quadrilha de assaltantes especializada em roubo a bancos. Por volta da 3 horas desta quinta-feira, os suspeitos chegaram ao local, uma agência do Banco do Brasil na avenida Nereu Ramos, em vários carros na tentativa de assaltar a agência. Os bandidos tentaram entrar pela lateral do prédio, mas foram surpreendidos pela polícia. Houve confronto e dois suspeitos morreram.

Um homem foi preso em flagrante e outro detido mais tarde. A PM recolheu três armas e outros objetos utilizados para a prática dos crimes. Durante o dia, familiares de um terceiro baleado alegaram que ele foi vítima de perseguição e tiro por engano.