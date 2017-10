VÍDEO: PRF apreende pistolas escondidas dentro do painel de um carro em Joinville 

Estradas 25/10/2017 | 11h34 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou, na madrugada desta quarta-feira, cinco pistolas e carregadores escondidos dentro do painel de um carro em Joinville. A apreensão ocorreu na BR-101, por volta das 3 horas, durante fiscalização de rotina da operação Égide/Fronteiras.

Durante a abordagem, policiais pararam um veículo modelo Cobalt com placas de Belo Horizonte, Minas Geras. O motorista, de 24 anos, e o carona, de 25, demonstraram bastante nervosismo no decorrer da entrevista, motivando uma vistoria detalhada no automóvel.

Ao abrir o painel, a PRF encontrou cinco pistolas, além de 14 carregadores de munições. Todos os revólveres tinham dispositivos para permitir que atirassem em modo de rajada (metralhadora).

À PRF, os homens informaram que adquiriram as armas no Paraguai e as revenderiam na região da grande Florianópolis. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Polícia Federal (PF) de Joinville, onde as pistolas e o carro também foram entregues.