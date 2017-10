Suspeito pela morte de agente penitenciário e de policial militar é preso em Joinville

Segurança 27/10/2017 | 18h16 Atualizada em

O agente penitenciário Elton Máximo foi morto no meio da tarde, no bairro Ulysses Guimarães Foto: Alex Sander Magdyel / A Notícia

Um homem suspeito da morte do agente penitenciário Elton Máximo e de envolvimento na morte do policial militar Joacir Roberto Vieira foi preso nesta sexta-feira em Joinville. Rafael Vicente da Silva, 23 anos, caminhava na rua Dílson Funaro, no bairro Ulysses Guimarães, na zona Sul de Joinville, quando foi localizado e detido pela Agência de Inteligência do 17º Batalhão da Polícia Militar.

Natural de Pernambuco, Rafael vivia há cerca de seis anos em Joinville. Ele tem um mandado de prisão expedido pela polícia de Goiana, em Pernambuco, por tráfico de drogas.

Segundo o inquérito da Delegacia de Homicídios de Joinville, Rafael seria um dos autores do homicídio de Elton. O agente penitenciário foi morto a tiros no meio da tarde em frente ao salão de beleza da namorada, na rua Max Pruner — que fica a menos de um quilômetro da rua onde Rafael foi detido. Um menor de idade já havia sido identificado como o outro executor do crime e foi recolhido.

Rafael também é suspeito de envolvimento na morte do policial militar Joacir, que ocorreu dez dias depois da morte de Elton. Ele teria fornecido armas e o veículo usado para a fuga. Em depoimento à Polícia Civil, ele não admitiu nem negou os crimes.

Segundo os delegados Dirceu Silveira Jr e Fabiano Silveira, não há outras motivações aparentes para as mortes de Elton e Joacir a não ser uma missão dada pela facção criminosa das quais faziam parte. A investigação da morte de Joacir foi concluída nesta quinta-feira, 26 de outubro, comandada pelo delegado Fabiano Silveira, e enviado para o Ministério Público. O inquérito sobre a morte de Elton, comandado pelo delegado Dirceu, deve ser ajuizado na próxima semana, agora que os dois suspeitos da execução foram presos.