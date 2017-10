Polícia confirma terceiro homicídio neste domingo em Joinville

Assassinato 15/10/2017 | 17h02 Atualizada em

Um terceiro homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (5) em Joinville, segundo confirmação da Delegacia de Homicídios (DH) do município. A morte foi registrada no bairro Comasa e a vítima foi localizada com lesões provocadas por faca e, provavelmente, arma de fogo.

O crime será investigado pela DH e conforme a polícia trata-se de um homem encontrado morto sem identificação na Rua Professora Ivete da Silva Miano. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30.

Outros dois homens também foram encontrados mortos na madrugada deste domingo (15), em Joinville. Os corpos de Anderson dos Santos e Leonardo da Silva foram localizados por volta das 2h50 em na rua São Paulo, no bairro Floresta.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas foi morta a tiros dentro de um Ford Fiesta preto e a outra baleada a poucos metros do carro. Horas depois, uma guarnição de Araquari efetuou a prisão de suspeitos deste crime dentro de outro veículo. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia de Joinville.

Conforme a Polícia Civil, o grupo foi autuado em flagrante e eles estavam em seis dentro do veículo, três masculinos e três femininas, uma delas menor de idade. Cinco deverão seguir para audiência de custódia na segunda-feira, já a adolescente encaminhada para a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Joinville (DPCAMI).

A Delegacia de Homicídios de Joinville ficará responsável pela investigação dos três casos.

Com os crimes deste domingo, Joinville chega a 108 mortes violentas no ano. A taxa de assassinatos é 16,1% maior que o número de casos registrados no mesmo período no ano passado. À época, foram contabilizados 93 homicídios até 15 de outubro e a morte de número 108 só aconteceu no mês seguinte, em 6 de Novembro.

As estatisticas apontam ainda que, assim como hoje, a maioria das vítimas neste ano são do sexo masculino. Desde janeiro, foram 101 homens assassinados ante sete mulheres.