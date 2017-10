Polícia Civil conclui inquérito sobre a morte de policial militar em Joinville

Segurança 26/10/2017 | 09h14 Atualizada em

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios (DH) de Joinville, concluiu a investigação da morte do policial militar Joacir Roberto Vieira. No inquérito, sete pessoas foram indiciadas por terem participação direta ou indireta no assassinato. O crime ocorreu em 28 de agosto, dentro de uma loja de calçados, no bairro João Costa, zona Sul da cidade.

A investigação, comandada pelo delegado Fabiano Silveira, apurou que todos os indiciados pertencem a facção criminosa que atua na cidade, eles receberam a 'missão' de executar agentes de segurança durante onda de ataques em agosto deste ano. A ordem foi estipulada aos suspeitos como forma de punição, já que teriam cometido outro crime sem o 'consentimento' da organização.

Morte de PM ocorreu dentro de um estabelecimento comercial na zona Sul de Joinville Foto: Maykon Lammerhirt / Grupo NSC

Na noite do crime, os suspeitos surpreenderam o policial dentro do estabelecimento e o executaram com disparos de arma calibre 38 e pistola calibre 40. Após o homicídio, os homens fugiram do local em um carro modelo Fiesta. O veículo utilizado no crime foi furtado no dia 04 de agosto, na cidade de Rio Negrinho, e incendiado horas depois do assassinato no bairro Ulysses Guimarães.

Dos indiciados, quatro estão presos – três homens e uma mulher. Além deles, um adolescente foi apreendido, um suspeito morto em confronto com a polícia em 5 de setembro e o último indiciado continua foragido. A conclusão do inquérito é acompanhada de representação da especializada para a manutenção das prisões, decretadas no decorrer da investigação.

