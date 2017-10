Padaria é assaltada pela 18ª vez na zona Leste de Joinville

Assalto 15/10/2017 | 16h16 Atualizada em

Uma padaria foi assaltada pela 18ª vez no bairro Comasa, em Joinville, na noite deste sábado (14). A Vicenza Panificadora e Confeitaria funciona há seis anos no local e conta com auxílio de câmeras de segurança, mas nem a existência dos equipamentos inibe a ação dos criminosos. O último dos frequentes assaltos ao estabelecimento foi registrado pouco antes das 20h deste sábado, quando três jovens entraram na padaria e anunciaram o crime à mão armada.

Confira mais notícias de Joinville e região

As imagens da câmera de segurança mostraram toda a ação. Os homens chegaram no local às 19h57min a bordo de bicicletas e realizaram o roubo em menos de um minuto. Eles estavam sem máscaras e além do dinheiro que estava no caixa, fugiram com mercadorias. Entre os itens levados estavam uma embalagem de refrigerante, bolachas recheadas e chicletes.

De acordo com a proprietária da confeitaria, outros comerciantes da região já haviam sido alvo dos mesmos rapazes. No entanto, o trio assaltou o lugar pela primeira vez e as outras 17 ocorrências envolveram outros criminosos.

— Infelizmente a gente só assiste porque na verdade a lei não acontece. Se pegam (os criminosos), logo já soltam e eles não têm mais medo. Pagamos nossos impostos, mas não recebemos nem segurança em troca e não dá para fazer nada. Ficamos mais tristes não pelo que foi levado em mercadoria, mas pelo susto que fizeram nossos funcionários passarem — desabafa a comerciante, que preferiu não se identificar.

* AN tentou confirmar junto à PM a maioridade dos três envolvidos, mas não obteve êxito. Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) optou por não identificá-los.