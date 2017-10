Mulher ferida durante discussão familiar recebe alta do hospital em Joinville

Tragédia 16/10/2017 | 14h42 Atualizada em

Discussão se iniciou na casa da família na rua Vulpécula, no bairro Jardim Paraíso, na zona Norte de Joinville Foto: Carolina Wanzuita / A Notícia

A mulher atingida por um tiro durante discussão familiar recebeu alta do Hospital São Jose em Joinville. De acordo com a Prefeitura, Margarida Domingues Vieira de Souza, de 51 anos, saiu da unidade hospitalar na última semana. A vítima passou por cirurgia no dia seguinte à ocorrência e permaneceu aproximadamente 20 dias internada.

O caso ocorreu no dia 17 de setembro quando o marido da vítima, João de Souza, de 54 anos, disparou contra ela. A briga iniciou na casa do casal, na rua Vulpécula, no bairro Jardim Paraíso, zona Norte da cidade. Após a discussão, o homem saiu de casa e retornou algumas horas mais tarde, momento em que a discussão recomeçou.

De acordo a Polícia Militar (PM), o motivo da desavença seria por causa de um dos filhos. O rapaz estaria se recuperando do vício em drogas, mas teria sofrido uma recaída naquele fim de semana. João teria tentado atirar contra o filho. Margarida se colocou na frente do rapaz e acabou baleada. Instantes depois, o homem atirou contra o próprio peito e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.