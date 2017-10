Mais de 160 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos em Joinville 

Apreensão 18/10/2017 | 13h01 Atualizada em

Um caminhão-baú carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido na tarde desta terça-feira em Joinville. A ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal ocorreu na BR-101, após o recebimento de uma denúncia anônima.

Dentro do baú, foram encontrados aproximadamente 162 mil maços de cigarros, provavelmente provenientes do Paraguai. A carga foi avaliada em quase R$ 1 milhão.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo vinha de Curitiba, no Paraná, com placas de Joinville. O motorista, de 40 anos, e o passageiro, de 26 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Joinville.

Ao serem questionados, os ocupantes confirmaram que transportavam a carga sem nota fiscal e que fariam a entrega no município. O veículo e os cigarros foram entregues à Receita Federal de São José.

