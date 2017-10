Joinville registra dois homicídios no início deste sábado

Segurança 21/10/2017 | 14h33 Atualizada em

O fim de semana começou violento em Joinville. Dois homicídios foram registrados no início da manhã deste sábado. Um dos crimes ocorreu dentro de uma residência na rua Teresópolis, no bairro Fátima, quando o corpo de um homem foi encontrado pelo irmão. Outro crime aconteceu na rua Álvaro Luiz da Rosa, no bairro Jardim Iririú, onde moradores localizaram um homem amordaçado dentro de um matagal.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), dentro de uma casa na zona Sul estava Udo Schmücker, que morava no local. O irmão da vítima, que não teve a identidade revelada, resolveu visitá-lo porque estranhou a ausência de Udo durante os últimos dois dias. Ao chegar ao local, ele chamou pela vítima que não atendeu.

Por causa do silêncio na casa, o homem resolveu abrir uma das janelas para verificar se Udo estava dormindo. Ele se deparou a vítima deitada no chão de bruços, já sem sinais vitais. A causa da morte não foi informada pela PM, porém a Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

O outro crime ocorreu na zona Leste. Moradores entraram em contato com a central de emergência da PM, por volta das 10 horas. O homem, ainda não identificado, não portava documentos. O corpo estava na mata, em uma área de preservação ambiental.

A vítima estava com mãos e pés amarrados e com a boca amordaçada. Ainda de acordo com a PM, havia ferimentos de arma branca na nuca e costas e sinais de esganadura no pescoço. A polícia acredita que o homem tenha sido morto em outro local e trazido para o matagal. Junto a vítima, a PM encontrou uma porção de maconha e R$ 6.

Segundo moradores próximos do local, volta das 4 horas deste sábado, vários cachorros da vizinhança começaram a latir e eles também escutaram vozes vindas da rua e barulho de carros em alta velocidade. O local antigamente era frequentado por usuários de droga, mas há alguns meses que não havia mais movimentação no local.

Corpo encontrado dentro de rio

Além dos homicídios, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um rio que contorna a rua Gradiolas, no bairro Guanabara, zona Sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, o homem, ainda não identificado, vestia apenas bermuda e não portava documentos. Ele aparentava ter entre 40 e 45 anos e tinha pelo menos cinco tatuagens, uma delas um desenho de um sol na perna. Como não havia sinais de violência, a causa da morte ainda será investigada.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.

