Homem joga gasolina e ateia fogo na mulher e no filho 

Violência 22/10/2017 | 11h44 Atualizada em

Um homem ateou fogo na mulher e no filho em Blumenau na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar, o homem de 47 anos teria jogado gasolina na companheira e o filho, de 11 anos, e os trancado no banheiro de casa. As informações são do G1 Santa Catarina. A polícia atendeu a ocorrência por volta das 2h, no bairro Itoupava Central. Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos.

A PM diz ainda que os três foram encaminhados a hospitais com queimaduras. A criança teve mais de 80% do corpo queimado, segundo o Batalhão Aéreo do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero da equipe transferiu o menino, por volta das 8h30min deste domingo, para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Informações preliminares apontam que o homem também sofreu queimaduras pois o combustível teria respingado nele. Ele foi internado no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. A mulher de 44 anos está no Hospital Santo Antônio, também em Blumenau. Não há informações sobre o estado de saúde deles.