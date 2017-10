Homem é morto a tiros na zona Sul de Joinville /

Segurança 23/10/2017 | 20h11 Atualizada em

O 114º homicídio registrado em Joinville em 2017 ocorreu no meio da tarde, no bairro João Costa. Por volta das 16 horas, um homem identificado como Antônio Luiz Barcelos caminhava na rua Lisandro de Paula Santos Lima quando foi atingido por tiros. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta passaram atirando e fugiram.

Segundo a Polícia Militar, foram pelo menos seis disparos. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e prestaram atendimento, mas Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM fez buscas pela região mas não encontrou suspeitos do crime. A Delegacia de Homicídios foi ao local do homicídio e investigará o caso.

