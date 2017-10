DIC apreende mais de 340 tijolos de maconha dentro de casa de Joinville

Apreensão 31/10/2017 | 20h42

Aproximadamente 300 quilos de maconha foram apreendidos na tarde desta terça-feira (31), na Zona Sul de Joinville. A droga foi encontrada pela Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Joinville com um taxista, que foi preso depois de uma investigação iniciada há cerca de três meses.

Confira mais notícias de Joinville e região

De acordo com informações da DIC, os agentes foram até a residência do suspeito no bairro Paranaguamirim e localizaram 341 tijolos embalados da droga. Haviam tabletes de 600 gramas e de um quilo. Até o fim da tarde desta terça o material recolhido ainda não havia passado por pesagem.

Segundo a polícia, o homem que estava com a droga tem 37 anos e atuava há 13 anos como taxista. Ele foi preso em flagrante por tráfico e, ainda conforme a DIC, admitiu que abastecia pontos de tráfico da cidade.

O depoimento foi colhido à noite e nesta quarta-feira ele deverá passar por audiência de custódia. A suspeita da polícia é de que a droga era transportada para Joinville, por ele, de estados como Mato Grosso.