Corpo de homem é encontrado dentro de rio na zona Sul de Joinville /

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado no bairro Guanabara, zona Sul de Joinville. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma testemunha trafegava próximo ao terminal de ônibus quando avistou um cadáver mergulhado no rio que contorna a rua Gradiolas. A polícia foi acionada por volta das 8 horas.

O helicóptero Águia da PM sobrevoou a área e encontrou o corpo boiando na água. A retirada foi realizada por um barco dos bombeiros. O homem, ainda não identificado, vestia apenas bermuda e não portava documentos. Ele aparentava ter entre 40 e 45 anos e tinha pelo menos cinco tatuagens, uma delas um desenho de um sol na perna. Como não havia sinais de violência, a causa da morte ainda será investigada.

Testemunhas relataram à PM que o homem era morador da região Sul e que vendia gás de cozinha nas imediações. Ainda segundo a PM, pelo estado do cadáver é provável que a morte tenha ocorrido na noite de sexta-feira. Entretanto, somente o laudo cadavérico poderá confirmar.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Delegacia de Homicídios (DH) foram acionados para efetuar as diligências no local.

