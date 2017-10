Agência é assaltada em Barra Velha e suspeito é preso em Navegantes

Segurança 18/10/2017 | 15h40 Atualizada em

Uma agência do Sicoob foi assaltada por volta das 11 horas desta quarta-feira em Barra Velha. Um dos suspeitos de participar do assalto foi preso no início da tarde em Navegantes, informou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, três homens participaram do crime, sendo que um deles aguardou os criminosos do lado de fora, dentro de um carro. Quando um dos criminosos efetuou três disparos na porta do banco, um dos bandidos, que já estava dentro da agência, rendeu o vigilante.



Eles levaram um malote de dinheiro, o revólver e o colete à prova de balas do vigilante e fugiram do local. Mais tarde, o carro utilizado pelos assaltantes foi localizado pela Polícia Militar em chamas.

Um dos suspeitos foi preso por volta das 15 horas desta quarta-feira em Navegantes pela Agência de Inteligência e pelo Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) do 25º Batalhaão da Polícia Militar. As buscas pelos outros criminosos continuam.

O valor roubado e o recuperado não foram informados pela Polícia Militar.