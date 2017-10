 Adolescente agride colega com faca de cozinha em escola no Litoral /

Violência 24/10/2017 | 14h57 Atualizada em

Um adolescente de 15 anos precisou ser levado ao hospital em Balneário Camboriú nesta terça-feira de manhã após ser agredido com um golpe de faca por uma colega. A adolescente, também de 15 anos, teria ferido o jovem nas costas com uma faca de cozinha dentro de um colégio no Centro da cidade.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 9h20min. No local, a adolescente teria contado aos policiais que alguns colegas haviam tomado seu celular na segunda-feira e, entre os envolvidos, estava o menino agredido.

O vigilante da escola percebeu o ato e tirou a faca da mão da garota. O adolescente foi atendido pelo Samu e levado ao Hospital Ruth Cardoso, onde foi medicado e liberado logo em seguida, pois o ferimento foi superficial.

A faca foi apreendida e ambos os envolvidos foram levados até a delegacia.