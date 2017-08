Suspeito de balear policial federal em Porto Alegre é indiciado por tentativa de latrocínio /

Investigação 14/08/2017 | 19h06 Atualizada em

A Polícia Federal indiciou por tentativa de latrocínio o suspeito de balear um policial federal em maio deste ano, nas proximidades do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. O escrivão, de 47 anos, recém havia pego a mulher que saía do trabalho, quando Marcelo Lopes Rosa, 27 anos, entrou no banco de trás do veículo, na Avenida Borges de Medeiros, e anunciou o assalto. O policial reagiu e foi atingido no rosto e nas costas.

No dia 10 de agosto, um dia depois da prisão, o juiz Nelson Dagmar de Oliveira Ferrer, da 1ª Vara Criminal de Guaíba, mandou soltar o suspeito, porque ele havia sido preso por "em tese, crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, crimes tipificados nos art. 14 e 16, da Lei de n. 10.826/03". Conforme o juiz, por esse motivo, ele não deveria continuar preso.

Marcelo Lopes Rosa acabou ficando na cadeia, porque estava foragido do sistema prisional desde abril. Ele já foi condenado a mais de 28 anos de prisão por diversos roubos.

O escrivão já foi reintegrado à corporação.