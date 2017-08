Ex-padre que matou esposa e abandonou corpo na Serra Dona Francisca é condenado nesta quinta-feira  

Homicídio 10/08/2017 | 19h25 Atualizada em

O homem acusado de matar a esposa e deixar o corpo à beira da rodovia na SC-418, na Serra Dona Francisca, foi sentenciado nesta quinta-feira, 10 de agosto. Maximino Vicenci, de 44 anos, foi sentenciado a 13 anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte da esposa. Ele confessou ter matado Teresinha de Moraes Soave, de 63 anos, em Balneário Piçarras, em março do ano passado, e abandonado o corpo na Serra Dona Francisca, em Joinville.



Em depoimento à Polícia Civil, Maximino — que havia sido padre mas abandonou o sacerdócio — confessou ter asfixiado Teresinha depois de uma briga porque queria impedir que ela lesse livros que ele considerava em desacordo com a religião cristã. Na noite do crime, uma vizinha chegou a ouvir os gritos e a interceder, mas Maximino teria afirmado a ela que a mulher sofreu um surto mas já estava tudo bem.



Após limpar o local do crime, ele enrolou o corpo da mulher em sacos plásticos e dirigiu por cinquenta quilômetros até a Serra Dona Francisca, em Joinville, onde abandou o corpo de Teresinha. Dois dias depois, ela foi encontrada perto do mirante — no mesmo dia, Maximino registrou um boletim de ocorrência informando abandono de lar. Era uma forma de construir um álibi de que Teresinha havia ido embora de casa por vontade própria.



Em 6 de abril, no entanto, o homem se apresentou à polícia assumindo o homicídio e colaborou com as investigações. Maximino já estava preso preventivamente e, com a decisão, continua detido. Ele foi condenado por homicídio qualificado, por ter asfixiado a vítima, e também por ocultação de cadáver.