Homem sofre tentativa de homicídio na zona Sul de Joinville 

Um homem, de 24 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no final da tarde deste sábado em Joinville. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18 horas na rua Adolfo da Veiga, bairro Boehmerwald, zona Sul da cidade.



Conforme relato de testemunhas à polícia, a vítima estava descarregando mercadorias de um veículo quando uma motocicleta passou pela via efetuando aproximadamente seis disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça do jovem.



Ele foi atendido no local pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal São José em estado estável. A PM não revelou a identidade da vítima. Ainda segundo a polícia, ele tinha passagens pelo sistema prisional e já havia sofrido outra tentativa de homicídio dentro do presídio.



