Um ano depois, parentes e amigos pedem justiça por mulher morta em Pirabeiraba

Manifestação 02/04/2017 | 19h04 Atualizada em

Cerca de cem pessoas deixaram cidades do Paraná no sábado para fazer uma passeata pedindo justiça em Joinville. Eram parentes e amigos de Valdeliz Alberti Baumel, 52 anos, que foi morta em 14 de abril do ano passado quando saía de casa para levar o neto de seis anos à escola. Ela foi atingida por um tiro na nuca e, prestes a completar um ano, o crime não foi solucionado.



Durante a passeata, os participantes descobriram, frustrados, que as delegacias de Joinville fecham aos finais de semana. Ele começaram o ato em frente à casa em que Valdeliz morava, perto da rua Olavo Billac, no centro de Pirabeiraba, e caminharam até a Delegacia da Polícia Civil localizada no distrito.



No local, um anúncio na porta informava que o plantão estava ocorrendo na Delegacia de Homicídios, no bairro Floresta, zona Sul de Joinville. De carro e no ônibus fretado para a viagem, eles foram até a delegacia para encontrar apenas uma pessoa trabalhando. Lá, ouviram que precisariam ir até a Central de Polícia para conversar com algum delegado.



— Havíamos entrado em contato com o Conselho de Segurança e avisado que viríamos, mas ninguém se importou em nos receber. Falando como uma pessoa que não é cidadã de Pirabeiraba, as pessoas de Joinville estão lidando com total descaso do Governo Estadual se uma cidade deste tamanho não tem efetivo para atender em outros lugares, apenas no centro da cidade — lamenta a sobrinha de Valdeliz, Daniely Baumel.



Leia mais matérias sobre Joinville e região



Segundo ela, o inquérito foi concluído pela Polícia Civil e enviado para o Ministério Público, que pediu mais provas à Polícia Civil para fazer a denúncia contra o suspeito do crime. A família não tem acesso às informações da investigação e preocupa-se que o caso seja esquecido sem que a justiça seja feita.



— A família foi totalmente desestruturada. O neto [que estava com a avó no momento do crime] está fazendo acompanhamento psicológico, o marido precisou sair da cidade, os pais dela, que tem mais de 80 anos, ainda estão sofrendo muito — conta Daniely.



Ela lembra que Valdeliz era a felicidade da família: era quem animava a todos, mesmo nos momentos difíceis. Bancária aposentada, ela continuava trabalhando enquanto esperava o marido se aposentar, para que pudessem se mudar para uma cidade no Litoral. Assim, ela também ajudava financeiramente os pais e os dois filhos: o caçula havia entrado recentemente na faculdade e perdeu um semestre de aulas após o abalo emocional sofrido pela morte da mãe.



— Ela era o "tronco" da família, sempre disponível para ajudar. E dava uma risada alta, da descendência italiana, sempre de muito bom humor — recorda a sobrinha.

Participantes foram a duas delegacias de Joinville no sábado e encontraram as portas fechadas Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal